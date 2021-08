Udinese | ufficiale l’acquisto di Samardzic

Leggi su sportface

Colpo in entrata per l'Udinese. La società friulana ha ufficializzato l'ingaggio di Lazar Samardzic, definendolo "uno dei migliori talenti del calcio tedesco e, in generale, europeo". Il giocatore arriva a titolo definitivo dal Lipsia e ha siglato un contratto che lo lega al club friulano fino al 30 giugno 2026. Classe 2002, è un centrocampista offensivo, di piede sinistro, in grado di agire sulla trequarti campo ma anche da mezz'ala. Può essere lui il sostituto di De Paul sullo scacchiere di Gotti.