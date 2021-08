Tunisia: Ennhadha chiede 'dialogo nazionale' (Di giovedì 5 agosto 2021) Il consiglio direttivo del partito islamico Ennhadha, prima forza in Parlamento e principale danneggiato dalle decisioni del presidente Kais Saied chiede l'accelerazione del ritorno a una situazione ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 5 agosto 2021) Il consiglio direttivo del partito islamico, prima forza in Parlamento e principale danneggiato dalle decisioni del presidente Kais Saiedl'accelerazione del ritorno a una situazione ...

Advertising

fisco24_info : Tunisia: lieve malore per leader Ennhadha, Ghannouchi: In clinica per controlli, dimesso in serata - MaeyCat : RT @ANSA_med: Tunisia: indagine per lobby partiti Ennhadha e Qalb Tounes. E altre istituzioni e imprese pubbliche | #ANSA - ANSA_med : Tunisia: indagine per lobby partiti Ennhadha e Qalb Tounes. E altre istituzioni e imprese pubbliche | #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Tunisia Ennhadha Tunisia: Ennhadha chiede 'dialogo nazionale' In un comunicato Ennhadha si dice pronto ad interagire positivamente per superare gli ostacoli e l'instaurazione di un clima che consenta la ripresa della transizione democratica. Il partito, che ...

Tunisia: Ghannouchi lascia l'ospedale militare Il leader storico del partito islamico Ennhadha, era già stato in clinica per qualche ora il 31 luglio scorso, in seguito ad un lieve malore. Ghannouchi, vaccinato con dosi di Sinovac, era stato ...

Tunisia: Ennhadha chiede 'dialogo nazionale' - Africa Agenzia ANSA Tunisia: Ennhadha chiede 'dialogo nazionale' Il consiglio direttivo del partito islamico Ennhadha, prima forza in Parlamento e principale danneggiato dalle decisioni del presidente Kais Saied chiede l'accelerazione del ritorno a una situazione d ...

Tunisia: Ghannouchi lascia l'ospedale militare Il leader storico del partito islamico Ennhadha, era già stato in clinica per qualche ora il 31 luglio scorso, in seguito ad un lieve malore. Ghannouchi, vaccinato con dosi di Sinovac, era stato ricov ...

In un comunicatosi dice pronto ad interagire positivamente per superare gli ostacoli e l'instaurazione di un clima che consenta la ripresa della transizione democratica. Il partito, che ...Il leader storico del partito islamico, era già stato in clinica per qualche ora il 31 luglio scorso, in seguito ad un lieve malore. Ghannouchi, vaccinato con dosi di Sinovac, era stato ...Il consiglio direttivo del partito islamico Ennhadha, prima forza in Parlamento e principale danneggiato dalle decisioni del presidente Kais Saied chiede l'accelerazione del ritorno a una situazione d ...Il leader storico del partito islamico Ennhadha, era già stato in clinica per qualche ora il 31 luglio scorso, in seguito ad un lieve malore. Ghannouchi, vaccinato con dosi di Sinovac, era stato ricov ...