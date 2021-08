Travolto da un carrello carico di lastre di metallo | lavoratore finisce in ospedale

Advertising

infotemporeale : Formia / Autopsia e funerali per Tommaso Palladino, il gommista travolto dal carrello elevatore -

Ultime Notizie dalla rete : Travolto carrello

ilmessaggero.it

Improvvisamente, per motivi ancora ignoti, l'uomo sarebbe statodal carrellino riportando diverse ferite. L'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza ha inviato subito un'ambulanza in codice ...M., di 56 anni, è statoda unelevatore, condotto da un altro operaio, usato per la movimentazione delle merci e che si stava spostando all'interno della fabbrica. L'uomo, che aveva ...FORMIA – La comunità di Penitro venerdì mattina si è fermata per rendere l’ultimo omaggio a Tommaso Palladino, il gommista di 60 anni di Formia ma nativo di Ausonia che ha perso la vita giovedì della ...Stava andando alla mensa, durante una pausa, quando è stato investito. Infortunio sul lavoro, l'altro ieri notte, nello stabilimento Baomarc Automotive Solution Spa che si trova ...