Tragedia per Ballack | morto Emilio il figlio di 18 anni

Grande Tragedia per Michael Ballack, Emilio il figlio di 18 anni è morto in seguito ad un incidente. Il figlio dell'ex calciatore della nazionale tedesca ha perso la vita in seguito ad un incidente con il quad mentre si trovava in Portogallo. Emilio Ballack si trovava in terre lusitana dove il padre aveva comprato una casa anni fa. L'incidente è avvenuto in un complesso residenziale nelle penisola di Troia, una delle fasce costiere più belle del Portogallo. Dopo l'incidente sul posto sono intervenuti i soccorsi con medici ...

