Test rapidi per green pass a prezzi calmierati a 8 e 15 euro (Di giovedì 5 agosto 2021) ROMA (ITALPRESS) – E’ stato firmato oggi il protocollo d’intesa che garantirà la somministrazione dei Test antigenici rapidi – validi per l’emissione della certificazione digitale a prezzo calmierato – da parte delle farmacie aderenti. L’accordo è stato predisposto dal Commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo d’intesa con il Ministro della Salute Roberto Speranza ed i presidenti di Federfarma, Assofarm e FarmacieUnite. Il documento prevede che presso le farmacie aderenti al protocollo d’intesa il prezzo del Test a favore dei minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni sarà pari a 8 euro, mentre per gli over 18 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 5 agosto 2021) ROMA (ITALPRESS) – E’ stato firmato oggi il protocollo d’intesa che garantirà la somministrazione deiantigenici– validi per l’emissione della certificazione digitale a prezzo calmierato – da parte delle farmacie aderenti. L’accordo è stato predisposto dal Commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo d’intesa con il Ministro della Salute Roberto Speranza ed i presidenti di Federfarma, Assofarm e FarmacieUnite. Il documento prevede che presso le farmacie aderenti al protocollo d’intesa il prezzo dela favore dei minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni sarà pari a 8, mentre per gli over 18 ...

Advertising

Corriere : Sì all’accordo con le farmacie: test rapidi a 8 euro per i ragazzi tra i 12 e i 18 anni. 15 euro per tutti gli altri - RaiNews : Tamponi, il prezzo del test a favore dei minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni sarà pari a 8 Euro, mentre per… - PseudoEly : RT @ilgiornale: George Soros e Bill Gates hanno investito 41 milioni di dollari nel business dei tamponi rapidi. L'investimento arriva ment… - Paolo22901759 : RT @Agenzia_Italia: Test rapidi in farmacia a 8 euro per i minori da 12 a 18 anni, 15 euro per gli adulti - LaNotifica : Test rapidi per green pass a prezzi calmierati a 8 e 15 euro -