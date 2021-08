Parma | Buffon | “Mi sento un artista | non smetto per appagamento personale e narcisismo”

(Di giovedì 5 agosto 2021) Il portiere del, Gianluigi, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘Repubblica’, ha spiegato i motivi dietro la sua scelta di tornare nel club ducale a 43 anni: “La Juve sta benone, gode di ottima salute e ha un grande portiere. Io miune non ho voluto smettere perché credo che uncoltivi sempre il desiderio di mettere in mostra il gesto, se ancora ne è capace, pere una certa dose di. Prima di decidere ho ascoltato la mente per capire se avevo ancora le energie necessarie alla sfida, ...

Il neo portiere delGianluigiha parlato della sua scelta di continuare a giocare Gigiha rilasciato un'intervista a La Repubblica. LEGGI L'INTERVISTA COMPLETA SU JUVENTUS NEWS 24 CONTINUARE A ...... GianluigiSu La Repubblica, un'intervista a Gigi. A 43 anni passa al, non lascia ancora il calcio. In passato ha sofferto di depressione: temeva di ricascarci in caso di ritiro? ...Parma, le dichiarazioni del portiere Gianluigi Buffon: "Mi sento un artista, non smetto per appagamento personale e narcisismo" ..."La Juve sta benone, gode di ottima salute e ha un grande portiere. Io mi sento un artista e non ho voluto smettere perché credo che un artista coltivi sempre il desiderio di mettere in mostra il gest ...