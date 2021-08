Paola Ferrari annuncia: “Dico addio alla Rai” (Di giovedì 5 agosto 2021) La giornalista, volto storico della Rai ha parlato del suo futuro Paola Ferrari è stata una delle prime giornaliste sportive di sesso femminile a imporsi nel panorama televisivo. Discussa e criticata la Ferrari ha parlato del suo futuro a “Italia Oggi” Basta, mi Dicono che sono vecchia, accompagno la nazionale in Qatar e poi saluto tutti per dedicarmi a tempo pieno al cinema insieme con il gruppo Lucisano. Dopo i Mondiali del 2022 quindi la Ferrari dirà addio alla rete pubblica. Non manca poi un commento su su Diletta Leotta. Di lei non condivido l’esprimere in modo troppo ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 5 agosto 2021) La giornalista, volto storico della Rai ha parlato del suo futuroè stata una delle prime giornaliste sportive di sesso femminile a imporsi nel panorama televisivo. Discussa e criticata laha parlato del suo futuro a “Italia Oggi” Basta, mino che sono vecchia, accompagno la nazionale in Qatar e poi saluto tutti per dedicarmi a tempo pieno al cinema insieme con il gruppo Lucisano. Dopo i Mondiali del 2022 quindi ladiràrete pubblica. Non manca poi un commento su su Diletta Leotta. Di lei non condivido l’esprimere in modo troppo ...

Corriere : Paola Ferrari lascia la Rai nel 2022: «Mi dicono che sono vecchia» - CorriereUmbria : Paola Ferrari, 'dicono che sono vecchia': lascerà la Rai dopo il Mondiale del 2022 - _softPizza_ : RT @haaalandismo: Paola Ferrari commentando Francia-Germania be like: - haaalandismo : Paola Ferrari commentando Francia-Germania be like: - GianniCuperIoPD : Paola Ferrari lascia la RAI nel 2022, Italia Viva lo chiedeva dal 2002. -