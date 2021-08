Orlando: “Critiche al reddito di cittadinanza? Senza la misura ci sarebbe crisi sociale più forte. La povertà non può essere uno stigma” – Video (Di giovedì 5 agosto 2021) “Il reddito di cittadinanza era lo strumento di contrasto alla povertà che il nostro Paese non aveva. Se non ci fosse stato oggi dopo la pandemia ci sarebbe una crisi sociale ancora più forte di questa. Ovviamente ha difetti, ad esempio molti poveri non sono incrociati dalla misura per come sono stati congegnati i requisiti”. Così il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, all’evento “Parole povere: mendicare” a Roma, sulla misura di contrasto alla povertà criticata da diversi partiti che compongono la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 agosto 2021) “Ildiera lo strumento di contrasto allache il nostro Paese non aveva. Se non ci fosse stato oggi dopo la pandemia ciunaancora piùdi questa. Ovviamente ha difetti, ad esempio molti poveri non sono incrociati dallaper come sono stati congegnati i requisiti”. Così il ministro del Lavoro, Andrea, all’evento “Parole povere: mendicare” a Roma, sulladi contrasto allacriticata da diversi partiti che compongono la ...

