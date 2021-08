Omicidio in Campania, uccide la figlioletta di 8 mesi con un cuscino (Di giovedì 5 agosto 2021) Settimane di maltrattamenti poi decide di uccidere la figlia di soli 8 mesi. L’unica colpa? Era nata femmina. È l’orrore avvenuto in Campania, nel salernitano, è stato questo l’assurdo motivo che ha spinto Giuseppe Passariello, 24 anni, ad uccidere la figlioletta Jolanda. I fatti sono accaduti nel giugno 2019 e oggi la Corte d’Assise ha L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 5 agosto 2021) Settimane di maltrattamenti poi decide dire la figlia di soli 8. L’unica colpa? Era nata femmina. È l’orrore avvenuto in, nel salernitano, è stato questo l’assurdo motivo che ha spinto Giuseppe Passariello, 24 anni, adre laJolanda. I fatti sono accaduti nel giugno 2019 e oggi la Corte d’Assise ha L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

