Obbligo di Green Pass per prof e trasporti "lunghi". Draghi soddisfatto (Di giovedì 5 agosto 2021) “In questa fase la scelta del governo è quella di investire sul Green Pass per evitare chiusure e tutelare le libertà”. All’ora di cena è il ministro Roberto Speranza a riassumere la bussola che ha orientato il governo nel licenziare il secondo decreto Covid nel giro di due settimane dopo quello che ha riguardato ristoranti, palestre, piscine, cinema, teatri e più in generale tutti i luoghi di socialità. Un pacchetto che estenderà gradualmente l’utilizzo della certificazione verde al mondo della scuola e ai trasporti. Il Green Pass sarà obbligatorio infatti per tutti i lavoratori del mondo della scuola, ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 5 agosto 2021) “In questa fase la scelta del governo è quella di investire sulper evitare chiusure e tutelare le libertà”. All’ora di cena è il ministro Roberto Speranza a riassumere la bussola che ha orientato il governo nel licenziare il secondo decreto Covid nel giro di due settimane dopo quello che ha riguardato ristoranti, palestre, piscine, cinema, teatri e più in generale tutti i luoghi di socialità. Un pacchetto che estenderà gradualmente l’utilizzo della certificazione verde al mondo della scuola e ai. Ilsarà obbligatorio infatti per tutti i lavoratori del mondo della scuola, ...

borghi_claudio : Il numero di articoli di Guerzoni-Sarzanini sul Corriere che ogni giorno annunciano per domani l'obbligo di green p… - borghi_claudio : Se la maggioranza procederà su una strada contraria a costituzione e trattati non rimane che il ricorso all'impugna… - Agenzia_Ansa : FLASH | Green pass: cabina di regia, obbligo per personale scuola. Verso obbligo anche per studenti universitari #ANSA - gioacchinobpb12 : Il Fatto Quotidiano: Green pass, via libera al decreto: obbligo per tutti i docenti, stipendio sospeso dal 5° giorn… - lifestyleblogit : Green pass Italia, Meloni: 'Obbligo vaccino senza responsabilità governo' - -