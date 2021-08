Napoli - Ascoli | prezzi dei biglietti e modalità d' accesso allo stadio

(Di giovedì 5 agosto 2021) Dopo le due amichevoli internazionali con Bayern Monaco e Wisla Praga, primo test per ilnel ritiro di Castel di Sangro. Gli azzurri affronteranno l'domenica 8 agosto alle ore 17.30Patini. Il match sarà diretto dall'arbitro Dionisi de L'Aquila. Assistenti: Vigile-Di Monte. A partire dalle ore 17 di oggi sarà possibile acquistare i tagliandi per la gara. Idei: Tribuna laterale: 30€ Distinti: 20€ Curva Nord: 20€ Curva Sud: 20€ Per questo evento, la capienza dell’impianto sarà ridotta nel rispetto della normativa ...

Questo il link per l'acquisto dei tagliandi https://sport.ticketone.it/47462/90600215/- vs -- amichevole Gli spettatori dovranno indossare la mascherina per tutta la durata dell'evento ...Il programma delprevede due test in Abruzzo: l'8 agosto alle 17.30 giocherà contro l', mentre il 14 il ritiro si chiuderà con un'amichevole di cui non si conosce ancora l'avversario. Il ...Dopo le due amichevoli internazionali con Bayern Monaco e Wisla Praga, primo test per il Napoli nel ritiro di Castel di Sangro. La sfida di domenica 8 agosto alle ore 17.30 allo Stadio Patini sarà Nap ...Dopo le due amichevoli internazionali con Bayern Monaco e Wisla Praga, primo test per il Napoli nel ritiro di Castel di Sangro. Gli azzurri affronteranno l'Ascoli domenica 8 agosto alle ...