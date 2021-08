Lodi | Adda in piena | attivate le pompe idrovore

Advertising

ilCittadinoLodi : LODI Adda in piena, montate le paratie mobili - VIDEO - Giorno_Lodi : Castiglione d'Adda, disabili sempre più indipendenti grazie al nuovo Doblò - ilCittadinoLodi : LODI Con i camion per scaricare rifiuti, crescono le discariche lungo l’Adda -

Ultime Notizie dalla rete : Lodi Adda

Il Cittadino

- Il fiumeè sorvegliato speciale, a causa delle intense precipitazioni che ieri notte hanno interessato l'intero bacino del Brembo. "Abbiamo predisposto l'attivazione delle pompe idrovore dell'...... non dobbiamo scegliere" BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 5 AGOSTO: NO VAX MORTA AIntanto l'agenzia Ansa ha riportato il caso di una signora anziana di Castiglione d', il paese d'...Rimane sotto controllo costante la situazione riguardante l’innalzamento del livello dell’Adda in città. Nel corso della mattinata Aipo e Protezione Civile hanno proseguito nelle rilevazioni dopo il p ...Si valuta la chiusura di alcuni varchi pedonali e carrai ma la sindaca Casanova rassicura: "Situazione sotto controllo" ...