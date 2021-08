LIVE Lotta, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Frank Chamizo a caccia della semifinale! A breve la sfida con Bayramov (Di giovedì 5 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.22 In attesa della conclusione degli ultimi due ottavi di finale, cominciamo già a proiettarci verso il prossimo incontro di Chamizo. 5.19 L’uzbeko Beksod Abdurakhmonov domina sul portoricano Franklin Gomez Matos e accede ai quarti di finale, dove affronterà da sfavorito il due volte campione del mondo Zaurbek Sidakov. 5.14 Altri tre incontri sulla materassina A prima di vedere nuovamente in azione Frank Chamizo ai quarti di finale contro l’azero Bayramov. 5.12 Avanzano dunque ai quarti i tre grandi favoriti per ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.22 In attesaconclusione degli ultimi due ottavi di finale, cominciamo già a proiettarci verso il prossimo incontro di. 5.19 L’uzbeko Beksod Abdurakhmonov domina sul portoricanolin Gomez Matos e accede ai quarti di finale, dove affronterà da sfavorito il due volte campione del mondo Zaurbek Sidakov. 5.14 Altri tre incontri sulla materassina A prima di vedere nuovamente in azioneai quarti di finale contro l’azero. 5.12 Avanzano dunque ai quarti i tre grandi favoriti per ...

