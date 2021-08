L'Italia non fa più squadra: "Colpa dei social" (Di giovedì 5 agosto 2021) Dopo il basket e i maschi, anche le ragazze del volley e il Settebello fuori nei quarti. Il ct Mazzanti: "Bisogna staccarsi dai telefonini" di LEO TURRINI Leggi su quotidiano (Di giovedì 5 agosto 2021) Dopo il basket e i maschi, anche le ragazze del volley e il Settebello fuori nei quarti. Il ct Mazzanti: "Bisogna staccarsi dai telefonini" di LEO TURRINI

Advertising

LiaCapizzi : Ehi tu, che alle 13 oggi a Firenze hai fatto ciò... Che te ne fai di divise e magliette Italia, che non potresti ri… - ilfoglio_it : Sino a pochi mesi fa l’Italia era considerata da buona parte dell’Europa il vero malato del continente. Oggi non è… - Adnkronos : #Greenpass Italia, Crisanti: 'Non riduce casi ma spinge a vaccinarsi'. #Covid. - Silvana10728144 : RT @Teresat73540673: Italia 59mil. abitanti. 34mil. vaccino completato. 12mil. in attesa di 2 dose. 10mil. di ragazzi tra 0/12,esenti da va… - makitt5 : @PietroPerconte @iltrumpo Quindi è l’Europa che ha ridotto la Grecia in povertà. Non i politici, e i greci stessi,… -