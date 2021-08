Jennifer Aniston contro i no - vax: 'Con gli amici non vaccinati ho chiuso' (Di giovedì 5 agosto 2021) si scaglia contro i no - vax che rifiutano il vaccino contro il Covid e ammette di aver interrotto i rapporti con gli amici che in proposito la pensano in modo diverso da lei. L' attrice di Friends si ... Leggi su leggo (Di giovedì 5 agosto 2021) si scagliai no - vax che rifiutano il vaccinoil Covid e ammette di aver interrotto i rapporti con gliche in proposito la pensano in modo diverso da lei. L' attrice di Friends si ...

Advertising

HuffPostItalia : Jennifer Aniston contro i no-vax: 'Ho tagliato i ponti con gli amici che non si vaccinano' - Corriere : Jennifer Aniston: «Ho dovuto tagliare i ponti con gli amici no vax: non danno retta ai fatti» - VanityFairIt : L’attrice ha tagliato fuori dalla sua vita tutte le persone che hanno rifiutato il vaccino contro il Covid-19 - LaSgarella : Liberissimi di fare a meno degli amici che non si vaccinano, ma forse l'esempio da seguire non è Jennifer Aniston,… - callmelella_ : RT @HStylesItalia: Jennifer Aniston sulle storie Instagram: “Chiamatemi Harriet Styles”???? -