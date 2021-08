Inter | Nainggolan in uscita | c’è un club straniero sul belga

(Di giovedì 5 agosto 2021) L’avventura di Radjacon l’è destinata adrompersi nuovamente. Su di lui c’è sempre forte il Cagliari ma la trattativa non sembra sbloccarsi. Nelle ultime ore ci sarebbe un forteessamento del Besiktas che vorrebbe offrire al giocatore 2 milioni di euro annui. Il Ninja non ha rifiutato l’offerta anche se la sua priorità rimane il Cagliari. Inoltre, vorrebbe un rialzo della cifra: 3 milioni di euro all’anno. A queste cifre, ilpotrebbe accettare e l’dovrebbe però concedere una buonal giocatore ex Roma. Il problema però è che ...

...non sembra decollare ed ecco quindi che per il belga si fa vivo il Besiktas Il ritorno di Radja a Cagliari è più difficile del previsto. Nonostante i continui contatti tra... L'Inter offrirebbe per Nandez un prestito oneroso da due milioni di euro più un riscatto fissato a 20 milioni più bonus oltre alla buonuscita da 3 milioni lordi per l'ingaggio di Radja.