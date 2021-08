"Ho chiuso con gli amici no vax". La decisione drastica di Jennifer Aniston (Di giovedì 5 agosto 2021) La star hollywoodiana ha raccontato di aver interrotto i rapporti con gli amici che hanno rifiutato il vaccino. "Le loro opinioni basate solo sulla paura e la propaganda" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 5 agosto 2021) La star hollywoodiana ha raccontato di aver interrotto i rapporti con gliche hanno rifiutato il vaccino. "Le loro opinioni basate solo sulla paura e la propaganda"

Advertising

Adnkronos : Coldiretti: 'Con #greenpass stop #ristorante al chiuso per 11 milioni di italiani'. - Errorigiudiziar : “Vivevo con 5 persone in 5 mq, con bagno turco, senza docce. 22 ore al giorno in cella. 8 giorni in isolamento, in… - Eurosport_IT : SETTEBELLO IMBATTUTO ????? Pareggio in rimonta anche contro l'Ungheria: girone chiuso da imbattuti e accesso ai quar… - RAFALOCA1 : @EsercitoCrucian Io ho chiuso con lei da tempo e non per i vaccini. Gia’ bloccata su whatsapp - GNN1960 : RT @BarillariDav: Il più antico albergo d'italia, con 700 anni di storia, doveva essere chiuso 10 giorni perché non imponevano le mascherin… -

Ultime Notizie dalla rete : chiuso con Tokyo 2020, dalla marcia al karate: exploit azzurro con cinque medaglie Nel getto del peso Zane Weir si classifica al quinto posto con 21,41, migliorando il proprio ... il primo ha chiuso la propria batteria all'undicesimo posto (65.25), il secondo al diciassettesimo (46.

Covid, in Versilia stop alla musica all'una di notte ... dal primo agosto ammesse solo cene a sedere e con tavoli distanziati. Stamani il sindaco di ...di Torre del Lago di effettuare qualsiasi tipo di intrattenimento musicale sia all'aperto che al chiuso ...

Turismo: Visit Rimini, luglio chiuso con numeri in crescita Agenzia ANSA Diretta Massimo Stano oro nella marcia 20 km. Bronzo per Bottaro e Viviani Un altro oro nella sedicesima giornata dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020, che arriva, inaspettatamente, dalla marcia 20km. È Massimo Stano il protagonista dei titoli di copertina di ...

Borsa: Milano guadagna (+0,6%) con le banche, vola Ferrari MILANO, 05 AGO - Seduta positiva per Piazza Affari (+0,69%), in linea con la maggioranza delle altre principali Borse europee e con l'andamento di Wall Street, in una giornata in cui sono state ancora ...

Nel getto del peso Zane Weir si classifica al quinto posto21,41, migliorando il proprio ... il primo hala propria batteria all'undicesimo posto (65.25), il secondo al diciassettesimo (46.... dal primo agosto ammesse solo cene a sedere etavoli distanziati. Stamani il sindaco di ...di Torre del Lago di effettuare qualsiasi tipo di intrattenimento musicale sia all'aperto che al...Un altro oro nella sedicesima giornata dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020, che arriva, inaspettatamente, dalla marcia 20km. È Massimo Stano il protagonista dei titoli di copertina di ...MILANO, 05 AGO - Seduta positiva per Piazza Affari (+0,69%), in linea con la maggioranza delle altre principali Borse europee e con l'andamento di Wall Street, in una giornata in cui sono state ancora ...