Green pass obbligatorio per i docenti, via libera del Cdm al nuovo decreto (Di giovedì 5 agosto 2021) Verso l’aumento della capienza sui treni dal 50 all’80%: si ragiona anche sugli over 16 che frequentano le superiori. Per i vaccinati contatto stretto di un positivo quarantena di 7 giorni. Ciclo completato per il 62% della popolazione over 12 Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 5 agosto 2021) Verso l’aumento della capienza sui treni dal 50 all’80%: si ragiona anche sugli over 16 che frequentano le superiori. Per i vaccinati contatto stretto di un positivo quarantena di 7 giorni. Ciclo completato per il 62% della popolazione over 12

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Green Pass, via libera del Cdm al nuovo decreto: ecco le misure previste Quarantena per vaccinati scende da dieci a sette giorni. Via libera del Consiglio dei ministri al nuovo decreto sul Green Pass. E' quanto si apprende da fonti di governo a Cdm ancora in corso. Il decreto, tra l'altro, prevede l'obbligo del Green Pass per i docenti, per gli studenti universitari e per chi usa ...

Green pass,via libera Cdm nuovo decreto 20.02 Green pass,via libera Cdm nuovo decreto Via libera del Consiglio dei ministri al nuovo decreto sul Green Pass. E' quanto si apprende da fonti di governo a Cdm ancora in corso. Il decreto, tra l'altro, ...

Nel bar irriducibile di Cuneo: “Non chiederemo il green pass per entrare” La Stampa Scontro auto-furgone tra Cassino e Caianello: ferito anche un neonato Incidente stradale sull'autostrada A1 Milano - Napoli e chiuso il chiuso il tratto compreso tra Cassino e Caianello.

La Consulta francese boccia l'obbligo di isolamento per malati Covid, cittadini spiazzati I Saggi hanno dato il via libera all’estensione del Green Pass e all’obbligo vaccinale per il personale sanitario, ma hanno cassato l’isolamento obbligatorio per i positivi e la possibilità di ...

