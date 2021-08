Green pass, obbligatorio da 1/9 per aerei e treni lunga percorrenza (Di giovedì 5 agosto 2021) Si va verso il Green pass obbligatorio per chi viaggia in aereo e per i treni a lunga percorrenza. E' questo l'orientamento della cabina di regia che si è conclusa a palazzo Chigi in vista del Cdm del ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 5 agosto 2021) Si va verso ilper chi viaggia in aereo e per i. E' questo l'orientamento della cabina di regia che si è conclusa a palazzo Chigi in vista del Cdm del ...

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Viaggi, abbracci, mascherine: cosa possono fare i vaccinati (con doppia dose) ai tempi della Delta Perché anche i vaccinati devono rispettare le norme di prevenzione? Il green pass rappresenta un "via libera" per vaccinati e guariti, ma non c'è dubbio che la diffusione massiccia della variante Delta ha rimescolato un po' le carte in tavola rispetto a quanto previsto ...

Green pass, obbligatorio da 1/9 per aerei e treni lunga percorrenza Si va verso il green pass obbligatorio per chi viaggia in aereo e per i treni a lunga percorrenza. E' questo l'orientamento della cabina di regia che si è conclusa a palazzo Chigi in vista del Cdm del pomeriggio che ...

Nel bar irriducibile di Cuneo: “Non chiederemo il green pass per entrare” La Stampa La LBA incontra il sottosegretario Vezzali: aumento capienza e sostegni i temi sul tavolo anche come ulteriore incentivo ad una sempre maggiore diffusione del Green Pass, per rafforzare il messaggio che questo aumento è in grado di permettere un progressivo ritorno alla normalità: un ...

Green Pass obbligatorio da domani: quali sono le regole Green Pass obbligatorio in ristoranti, cinema e piscine: le regole da domani. Ci siamo: in attesa del decreto su scuola e trasporti, scatta da domani 6 agosto il green pass obbligatorio per entrare ne ...

