Green pass 6 agosto, alberghi con ristorante: regole, quando serve (Di giovedì 5 agosto 2021) Il Green pass da oggi 6 agosto obbligatorio in Italia per accedere ad una serie di attività: non è necessario però per entrare nei ristoranti al chiuso degli alberghi se il cliente alloggia nell’hotel. “Possiamo rassicurare i nostri ospiti sulla possibilità di usufruire normalmente dei servizi di food and beverage presso le strutture turistico ricettive, sia per la prima colazione sia per l’accesso al ristorante e al bar”, dice il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca. Federalberghi, dal proprio sito, offre una serie di risposte alle Faq legate al ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 5 agosto 2021) Ilda oggi 6obbligatorio in Italia per accedere ad una serie di attività: non è necessario però per entrare nei ristoranti al chiuso deglise il cliente alloggia nell’hotel. “Possiamo rassicurare i nostri ospiti sulla possibilità di usufruire normalmente dei servizi di food and beverage presso le strutture turistico ricettive, sia per la prima colazione sia per l’accesso ale al bar”, dice il presidente di FederBernabò Bocca. Feder, dal proprio sito, offre una serie di risposte alle Faq legate al ...

borghi_claudio : La presidente europeista M5S della maggioranza europeista che sostiene il governo più europeista ha appena dichiara… - borghi_claudio : Volete le basi legali del perché il green pass è illegittimo e incostituzionale? Eccole qui, squadernate una in fil… - borghi_claudio : Andrò avanti e indietro senza green pass sul traghetto da Cadenabbia a Bellagio, un successone, in compenso un Sard… - giovanni_7 : RT @armandosiri: ??Green Pass Scuola e Trasporti. NO, io NON lo approvo! Non esistono ragioni logiche, scientifiche, razionali, urgenti e… - GPerenne : RT @armandosiri: ??Green Pass Scuola e Trasporti. NO, io NON lo approvo! Non esistono ragioni logiche, scientifiche, razionali, urgenti e… -