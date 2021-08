Giappone-Messico Tokyo 2020: formazioni e in tv (Di giovedì 5 agosto 2021) Venerdi 6 agosto 2021, alle ore 13, andrà in scena Giappone-Messico Tokyo 2020, match che mette in palio la medaglia di bronzo nel torneo di calcio dei giochi olimpici. Giappone-Messico Tokyo 2020: come arrivano le due squadre? I nipponici hanno vinto il gruppo A con punteggio pieno. Hanno esordido battendo il Sudafrica per 1-0, si sono.confermati poi contro il Messico per 2-1, per poi chiudere in bellezza demolendo la Francia per 4-0. Nei quarti di finale hanno avuto ragione della Nuova Zelanda ai rigori, mentre in semifinale sono ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 5 agosto 2021) Venerdi 6 agosto 2021, alle ore 13, andrà in scena, match che mette in palio la medaglia di bronzo nel torneo di calcio dei giochi olimpici.: come arrivano le due squadre? I nipponici hanno vinto il gruppo A con punteggio pieno. Hanno esordido battendo il Sudafrica per 1-0, si sono.confermati poi contro ilper 2-1, per poi chiudere in bellezza demolendo la Francia per 4-0. Nei quarti di finale hanno avuto ragione della Nuova Zelanda ai rigori, mentre in semifinale sono ...

