"È un simbolo satanico". Quel dettaglio sulla maglietta di Macron (Di giovedì 5 agosto 2021) La T-shirt incriminata è stata indossata da Macron lunedì, durante una diretta su TikTok e Instagram in cui esortava i giovani a vaccinarsi Leggi su ilgiornale (Di giovedì 5 agosto 2021) La T-shirt incriminata è stata indossata dalunedì, durante una diretta su TikTok e Instagram in cui esortava i giovani a vaccinarsi

Advertising

AleCostantini85 : @molaasinaria Croce di San Pietro, crocifisso a testa in giù è rovesciata. Ormai però ha perso la valenza positiva… - ilpazientezero : @abraseve Sono proprio satanisti.. Le spille sono simbolo satanico, ingrandisci la foto del l'infame pelato, la spi… - VincenzaSMF : RT @GiusyVeneziano: @Corriere Lo sapete che il fiore che mostrate è un simbolo satanico???? - GiusyVeneziano : @Corriere Lo sapete che il fiore che mostrate è un simbolo satanico???? - RebicIsTheWay : @Xenefosterrrr Satanico, praticamente ci stava sto uomo in una stanza d'albergo dove aveva preparato tutto per un r… -