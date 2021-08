CorSport: caso Lukaku, calciatori e dirigenti spiazzati riflettono sul proprio futuro all’Inter (Di giovedì 5 agosto 2021) La decisione di Lukaku di lasciare l’Inter per il Chelsea, comunicata al club in modo ormai chiaro, ha spiazzato sia i suoi compagni che i dirigenti nerazzurri. Il Corriere dello Sport scrive di ridimensionamento e dei dubbi che potrebbero presto attanagliare i big, ma anche Marotta e Ausilio, che ancora non hanno firmato i loro rinnovi e che potrebbero decidere presto di andar via. “E non è detto che capiscano neppure i dirigenti. Ieri alla Pinetina i calciatori erano perplessi, ma nessuno ha affrontato l’argomento con il diretto interessato. È chiaro che una partenza di Lukaku a 15 giorni dall’inizio del ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 5 agosto 2021) La decisione didi lasciare l’Inter per il Chelsea, comunicata al club in modo ormai chiaro, ha spiazzato sia i suoi compagni che inerazzurri. Il Corriere dello Sport scrive di ridimensionamento e dei dubbi che potrebbero presto attanagliare i big, ma anche Marotta e Ausilio, che ancora non hanno firmato i loro rinnovi e che potrebbero decidere presto di andar via. “E non è detto che capiscano neppure i. Ieri alla Pinetina ierano perplessi, ma nessuno ha affrontato l’argomento con il diretto interessato. È chiaro che una partenza dia 15 giorni dall’inizio del ...

