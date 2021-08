Claviere | sgomberata l’ex dogana occupata

(Di giovedì 5 agosto 2021) Dalle prime ore di questa mattina è in corso lo sgombero della exdisabato scorso da esponenti del mondo anarchico per trasformarla in una base di assistenza dei migranti che tentano di raggiungere la Francia. La polizia e gli uomini della Digos della Questura di Torino hanno fatto nell’edificio occupato dove erano presenti circa 25 persone tra italiani e francesi. “Stamattina alle 6 ci siamo svegliat con i colpi di carabinieri, polizia e pompieri che distruggevano le barricate. Al momento stiamo uscendo, ci stanno identificando e denunciando per occupazione aggravata. Le persone di passaggio che si ...

