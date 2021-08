BCE, tassi bassi fino a inflazione stabile al 2% (Di giovedì 5 agosto 2021) (Teleborsa) – L’economia dell’area euro procede verso una forte crescita nel terzo trimestre, sostenuta soprattutto dall’allentamento delle restrizioni. Lo rileva la Banca centrale europea nel suo bollettino economico mensile prevedendo che l’attività economica torni al livello pre-crisi nel primo trimestre del 2022. La banca di Francoforte avverte tuttavia che “c’è ancora molta strada da fare prima che i danni economici causati dalla pandemia siano ripianati”. I tassi d’interesse della BCE “rimarranno su livelli pari o inferiori a quelli attuali” finche’ la banca centrale non riterrà che “i progressi conseguiti dall’inflazione di fondo saranno ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 5 agosto 2021) (Teleborsa) – L’economia dell’area euro procede verso una forte crescita nel terzo trimestre, sostenuta soprattutto dall’allentamento delle restrizioni. Lo rileva la Banca centrale europea nel suo bollettino economico mensile prevedendo che l’attività economica torni al livello pre-crisi nel primo trimestre del 2022. La banca di Francoforte avverte tuttavia che “c’è ancora molta strada da fare prima che i danni economici causati dalla pandemia siano ripianati”. Id’interesse della BCE “rimarranno su livelli pari o inferiori a quelli attuali” finche’ la banca centrale non riterrà che “i progressi conseguiti dall’di fondo saranno ...

