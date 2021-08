Ultime Notizie Roma del 04-08-2021 ore 10:10 (Di mercoledì 4 agosto 2021) Romadailynews radiogiornale ritrovate sulle nostre frequenze Buongiorno dalla redazione e spaziali in forma studio Giuliano Ferrigno ieri 4845 nuovi casi in Italia nel dato sono conteggiati 129 positivi del Lazio segnalati in ritardo per via della tua che i decessi sono 27 il 30 è ancora in salita ma lieve le dosi di vaccino somministrato e sono oltre 69,3 milioni di cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale sono più di 33 milioni 61,10% della popolazione over 12 quindi parliamo proprio dell’attacco hacker alla regione Lazio tra no anche i PM dell’antiterrorismo ad indagare sarebbe stata infettata per primo il PC di un dipendente Smart Working nei giorni scorsi ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 4 agosto 2021)dailynews radiogiornale ritrovate sulle nostre frequenze Buongiorno dalla redazione e spaziali in forma studio Giuliano Ferrigno ieri 4845 nuovi casi in Italia nel dato sono conteggiati 129 positivi del Lazio segnalati in ritardo per via della tua che i decessi sono 27 il 30 è ancora in salita ma lieve le dosi di vaccino somministrato e sono oltre 69,3 milioni di cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale sono più di 33 milioni 61,10% della popolazione over 12 quindi parliamo proprio dell’attacco hacker alla regione Lazio tra no anche i PM dell’antiterrorismo ad indagare sarebbe stata infettata per primo il PC di un dipendente Smart Working nei giorni scorsi ...

