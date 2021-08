Tokyo 2020, staffetta 4×100: domani Jacobs torna in pista (Di mercoledì 4 agosto 2021) Tokyo 2020, domani torna in pista Marcell Jacobs. Lo segnala la Federatletica. Il campione olimpico dei 100 metri, insieme ai compagni della staffetta 4×100 metri, sarà protagonista giovedì 5 agosto (per l’Italia, nella notte tra mercoledì e giovedì) nelle batterie, unico turno eliminatorio prima della finale. Il dt delle squadre nazionali Antonio La Torre, con il supporto del responsabile dello sprint Filippo Di Mulo, ha definito il quartetto che correrà alle 4:30 italiane (le 11:30 locali): nell’ordine, Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 4 agosto 2021)inMarcell. Lo segnala la Federatletica. Il campione olimpico dei 100 metri, insieme ai compagni dellametri, sarà protagonista giovedì 5 agosto (per l’Italia, nella notte tra mercoledì e giovedì) nelle batterie, unico turno eliminatorio prima della finale. Il dt delle squadre nazionali Antonio La Torre, con il supporto del responsabile dello sprint Filippo Di Mulo, ha definito il quartetto che correrà alle 4:30 italiane (le 11:30 locali): nell’ordine, Lorenzo Patta, Marcell, ...

