Tokyo 2020 | Beach Volley | Lupo-Nicolai fuori ai quarti

(Di mercoledì 4 agosto 2021) La coppia azzurra lascia. Troppo forte la coppia del Qatar che accede alle semifinali in due set: 21-17, 23-21 Si chiude l’avventura olimpica della coppia azzurra delche salutanodopo la sconfitta per 2-0 contro la coppia qatariota composta da Cherif Younousse e Ahmed Tijan con il punteggio di 21-17 e 23-21. Tutto finito anche per???#ball ##ItaliaTeam pic.twitter.com/yBEDZmSrN8— Eurosport IT (@Eurosport IT) August 4, 2021 Due ...

Advertising

Eurosport_IT : Superiamo il numero di medaglie conquistate a Londra 2012 e a Rio 2016: a Tokyo 2020 siamo a quota 29! ???????? ????????????… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 CICLISMO SU PISTA, INSEGUIMENTO M: RECORD DEL MONDO PER L'ITALIA CRONO DI 3:42:307: AZZURRI IN… - Eurosport_IT : Lo dice anche la più grande di sempre: Vanessa Ferrari, sei una leggenda! ????????? - timeisdanciing : RT @prdvolley: Le 48 ore da incubo dell'Italvolley si concludono con l'eliminazione di Lupo e Nicolai, che escono con onore dalla sfida con… - TheaLucky : RT @luckyteam1: Tokyo 2020, non solo medaglie, anche bouquet di fiori: scopriamone il significato -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Finalmente Andre De Grasse . Senza Usain Bolt, il canadese riesce a vincere l'Olimpiade. E finalmente il Canada conquista un titolo con gli uomini. Nei 200 metri piani a, nella specialità dove si cercava l'altro erede di Usain Bolt dopo che nei 100 il mondo l'ha trovato inaspettatamente nell'italiano Marcell Jacobs (il canadese di bronzo), De Grasse è d'oro. ...Medaglia d'oro nel ciclismo su pista per l'Italia nell'inseguimento a squadre a. Il quartetto azzurro (Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Jonathan Milan) ha trionfato in ...Un torneo, una festa attesa 13 anni, per forza di cose non poteva che essere anche un ultimo ballo per tanti. Adesso comincia un’altra traversata. Perché a Parigi il softball non ci sarà. A Los Angele ...Francesco Lamon, Simone Consonni, Jonathan Milan e Filippo Ganna vincono la medaglia d'oro nel ciclismo su pista, inseguimento a squadre, battendo la ...