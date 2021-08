The Suicide Squad: James Gunn ha potuto ingaggiare Taika Waititi grazie alla cancellazione di Akira (Di mercoledì 4 agosto 2021) James Gunn svela come è riuscito a convincere il collega Taijka Waititi a recitare in The Suicide Squad - Missione Suicida dopo la cancellazione di Akira. Il regista di Thor: Ragnarok e Thor: Love and thunder Taika Waiti è passato alla concorrenza per interpretare un piccolo, ma gustoso ruolo in The Suicide Squad - Missione Suicida. Il motivo per cui James Gunn è riuscito ad assicurarsi la presenza del mattatore neozelandese è la cancellazione di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 4 agosto 2021)svela come è riuscito a convincere il collega Taijkaa recitare in The- Missione Suicida dopo ladi. Il regista di Thor: Ragnarok e Thor: Love and thunderWaiti è passatoconcorrenza per interpretare un piccolo, ma gustoso ruolo in The- Missione Suicida. Il motivo per cuiè riuscito ad assicurarsi la presenza del mattatore neozelandese è ladi ...

