Steam Deck aggiorna le specifiche e performance e opzioni di memoria sono molto promettenti (Di mercoledì 4 agosto 2021) sono ormai passati alcuni giorni dall'annuncio di Steam Deck di Valve. Ci sono stati i pre-order, i tutto esauriti ma dobbiamo ancora vedere molto del dispositivo al di là di alcuni brevi spezzoni condivisi da Valve insieme a dei video off-screen di IGN. Abbiamo un'idea di ciò che questa macchina è in grado di fare ma molto della sua composizione rimane ancora un mistero. Tuttavia sono emersi alcuni dettagli aggiuntivi sul dispositivo e la pagina ufficiale delle specifiche è stata leggermente espansa fornendoci altre buone notizie riguardo l'hardware. Al ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 4 agosto 2021)ormai passati alcuni giorni dall'annuncio didi Valve. Cistati i pre-order, i tutto esauriti ma dobbiamo ancora vederedel dispositivo al di là di alcuni brevi spezzoni condivisi da Valve insieme a dei video off-screen di IGN. Abbiamo un'idea di ciò che questa macchina è in grado di fare madella sua composizione rimane ancora un mistero. Tuttaviaemersi alcuni dettagli aggiuntivi sul dispositivo e la pagina ufficiale delleè stata leggermente espansa fornendoci altre buone notizie riguardo l'hardware. Al ...

Eurogamer_it : Una nuova analisi dell'ambizioso PC/console portatile di Valve #SteamDeck - PlanetR7_ : Valve a AMD stanno collaborando per migliorare le prestazioni della CPU di Steam Deck - PCGamingit : Valve a AMD stanno collaborando per migliorare le prestazioni della CPU di Steam Deck - - Asgard_Hydra : Steam Deck: AMD e Valve stanno lavorando per migliorarne le performance - GundamUniverse : PS5: IMPORTANTI NOVITÀ | HORIZON 2 RIMANDATO? | STEAM DECK PROVATO - #PS5 -