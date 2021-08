Scuola viva, in Campania il progetto contro la dispersione scolastica continua per altri 4 anni (Di mercoledì 4 agosto 2021) La Giunta della Regione Campania ha approvato la proposta progettuale "Scuola viva" che prevede la programmazione di nuovi interventi con l’obiettivo di rafforzare la relazione tra Scuola, territorio, imprese e cittadini e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica. In continuità con l’attuale programmazione, è stata deliberata la prosecuzione per un ulteriore quadriennio. A farlo sapere è la Regione con una nota L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 4 agosto 2021) La Giunta della Regioneha approvato la proposta progettuale "" che prevede la programmazione di nuovi interventi con l’obiettivo di rafforzare la relazione tra, territorio, imprese e cittadini e contrastare il fenomeno della. In continuità con l’attuale programmazione, è stata deliberata la prosecuzione per un ulteriore quadriennio. A farlo sapere è la Regione con una nota L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Scuola viva, in Campania il progetto contro la dispersione scolastica continua per altri 4 anni - lucia_fortini : ?? Riparte Scuola Viva. La @Reg_Campania investirà oltre 115 milioni di euro con l’obiettivo di includere e stimol… - TV7Benevento : Regione Campania, ok a fondi per progetto 'Scuola Viva' per altri 4 anni... - teleischia : “SCUOLA VIVA”, PROGETTO RICONFERMATO PER ALTRI 4 ANNI - radioalfa : 'Scuola Viva', approvato progetto dalla Regione Campania per altri quattro anni -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola viva Campania. Scuola Viva', progetto per altri 4 anni La Giunta della Regione Campania ha approvato la proposta progettuale 'Scuola Viva' che prevede la programmazione di nuovi interventi con l'obiettivo di rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini e contrastare il fenomeno della dispersione ...

'Scuola Viva', approvato progetto dalla Regione Campania per altri quattro anni La Giunta della Regione Campania ha approvato la proposta progettuale 'Scuola Viva' che prevede la programmazione di nuovi interventi con l'obiettivo di rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini e contrastare il fenomeno della dispersione ...

“Scuola Viva”, approvato progetto dalla Regione Campania per altri quattro anni Italia2TV Regione Campania, ok a fondi per progetto ‘Scuola Viva’ per altri 4 anni Oltre 115 milioni euro per tenere istituti aperti di pomeriggio (askanews) – Napoli, 4 ago 2021 – La Giunta della Regione Campania ha approvato la proposta progettuale ‘Scuola Viva’ che prevede la pro ...

"Scuola Viva, la Regione rinnova il progetto per altri quattro anni Potrà contare su oltre 115 milioni di euro per la seconda edizione pluriennale del programma che tiene aperte le scuole anche il pomeriggio per progetti scolastici che spaziano dalle materie di base a ...

La Giunta della Regione Campania ha approvato la proposta progettuale '' che prevede la programmazione di nuovi interventi con l'obiettivo di rafforzare la relazione tra, territorio, imprese e cittadini e contrastare il fenomeno della dispersione ...La Giunta della Regione Campania ha approvato la proposta progettuale '' che prevede la programmazione di nuovi interventi con l'obiettivo di rafforzare la relazione tra, territorio, imprese e cittadini e contrastare il fenomeno della dispersione ...Oltre 115 milioni euro per tenere istituti aperti di pomeriggio (askanews) – Napoli, 4 ago 2021 – La Giunta della Regione Campania ha approvato la proposta progettuale ‘Scuola Viva’ che prevede la pro ...Potrà contare su oltre 115 milioni di euro per la seconda edizione pluriennale del programma che tiene aperte le scuole anche il pomeriggio per progetti scolastici che spaziano dalle materie di base a ...