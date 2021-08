Sardegna, la Regione: siamo dentro i parametri Covid, la stagione turistica non è a rischio (Di mercoledì 4 agosto 2021) (Teleborsa) – L’assessore della Sanità, Mario Nieddu, ha assicurato che la Regione è ben al di sotto dei limiti che potrebbero comportare un cambio di classificazione, condizione che – ha spiegato – richiede un superamento contemporaneo dei numeri dei ricoveri in terapia intensiva, di quelli in degenza ordinaria, nonché del numero di contagi settimanali ogni 100 mila abitanti. “Occorre la massima attenzione, ma non siamo a rischio – ha dichiarato – che sottolinea i grandi passi fatti dalla Sardegna nella campagna di vaccinazione. siamo alla soglia dei 2 milioni di dosi somministrate e ogni giorno ci ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 4 agosto 2021) (Teleborsa) – L’assessore della Sanità, Mario Nieddu, ha assicurato che laè ben al di sotto dei limiti che potrebbero comportare un cambio di classificazione, condizione che – ha spiegato – richiede un superamento contemporaneo dei numeri dei ricoveri in terapia intensiva, di quelli in degenza ordinaria, nonché del numero di contagi settimanali ogni 100 mila abitanti. “Occorre la massima attenzione, ma non– ha dichiarato – che sottolinea i grandi passi fatti dallanella campagna di vaccinazione.alla soglia dei 2 milioni di dosi somministrate e ogni giorno ci ...

