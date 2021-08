Russia e hacker | blitz all’Onu Putin prepara il bavaglio digitale

Leggi su formiche

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Perché rispettare le regole quando puoi riscriverle? Ladi Vladimirvuole rifare la cybersecurity mondiale a sua immagine e somiglianza. Mentre l’Italia si trova alle prese con uno dei più gravi attacchidi sempre, il ransomware Lockbit 2.0 che ha preso in ostaggio i dati della regione Lazio, a New York, nel Palazzo di Vetro dell’Onu, si gioca la partita per cambiare le regole del gioco da qui a dieci anni. Una bozza presentata nei giorni scorsi dal governo russo riassume la riforma del Cremlino per combattere i crimini cyber. Ai buoni propositi, però, si alternano passaggi preoccupanti e indicativi di un’idea ben poco ...