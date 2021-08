Richeldi Cts | ' Vaccini obbligatori utili in questa fase emergenziale'

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Con l'avanzare della variante Delta in Italia, si strizza sempre di più l'occhio verso il modello francese. "Credo che un obbligo vaccinale in questo momento debba essere messo nel contesto di una ...

Lo ha detto Luca, direttore di Pneumologia al Policlinico Gemelli di Roma, e componente del Comitato tecnico scientifico () intervenendo ad "Agorà Estate" su Rai 3.Così Luca, direttore di Pneumologia al Policlinico Gemelli di Roma, e componente del Comitato tecnico scientifico () intervenendo ad 'Agorà' Estate' su Rai 3.Il direttore di Pneumologia al Policlinico Gemelli di Roma, e componente del Comitato tecnico scientifico: "Strumento necessario per combattere il virus" ..."Credo che un obbligo vaccinale in questo momento debba essere messo nel contesto di una fase emergenziale. E non credo che questo rappresenti una ...