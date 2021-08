Mike Colter nel cast di di The Plane | thriller con star Gerard Butler

(Di mercoledì 4 agosto 2021) L'attore, ex protagonista di Luke Cage, farà parte deldelThe, il nuovo film con, ladi Luke Cage, sarà il co-protagonista delTheaccanto a. Il progetto verrà prodotto da Lionsgate e sarà diretto da Jean-François Richet. In Theavrà la parte di un ex militare chiamato Louis Gaspare che viene ...

Mike Colter, la star di Luke Cage, sarà il co-protagonista del thriller The Plane accanto a Gerard Butler. Il progetto verrà prodotto da Lionsgate e sarà diretto da Jean-François Richet. In The Plane avrà la parte di un ex militare chiamato Louis Gaspare.