(Di mercoledì 4 agosto 2021)lancia 'un appellochiedendo di aiutare ila compiere un camino di resurrezione con, non con parole soltanto'. Per questo, ha detto al ...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Libano: Papa alla comunità internazionale, 'gesti concreti': (ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 04 AGO -… - zazoomblog : Libano il Papa: comunità internazionale aiuti a risurrezione - #Libano #Papa: #comunità - ottovanz : RT @vaticannews_it: #4agosto #Libano ???? A un anno dall'esplosione nel porto di Beirut, l'appello di @Pontifex_it: 'Tanti hanno perso l'illu… - vaticannews_it : #4agosto #Libano ???? A un anno dall'esplosione nel porto di Beirut, l'appello di @Pontifex_it: 'Tanti hanno perso l'… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Libano, Papa Francesco alla comunità internazionale: 'Gesti concreti' #libano -

Ultime Notizie dalla rete : Libano Papa

Agenzia ANSA

Ad un anno dall'esplosione al porto di Beirut,Francesco lancia "un appello alla comunità internazionale chiedendo di aiutare ila compiere un cammino di resurrezione con gesti concreti, non con parole soltanto". Per questo, ha detto ...Per questo, ha detto al termine dell'udienza generale, 'auspico che sia proficua la conferenza in via di svolgimento' dedicata appunto ale promossa da Francia e Nazioni Unite.Il Papa, oltre alle vittime dell’esplosione, ha ricordato la giornata che alla situazione libanese ha voluto dedicare all’inizio dello scorso mese di luglio e ha lanciato un appello chiedendo di ...Ad un anno dall'esplosione al porto di Beirut, Papa Francesco lancia "un appello alla comunità internazionale chiedendo di aiutare il Libano a compiere un cammino di resurrezione con gesti concreti, n ...