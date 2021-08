La risposta di Jacobs al fango sul doping? Domani in pista per la staffetta. La compagna: «Un po’ rosica» (Di mercoledì 4 agosto 2021) A pochi giorni dall’oro Marcell Jacobs torna di nuovo in pista. Il neo campione olimpico sui 100 metri, correrà Domani, alle ore 4.39, nelle batterie dei Giochi olimpici della staffetta 4×100. Unico turno eliminatorio prima della finale. Jacobs riceverà il testimone da Lorenzo Patta, per passarlo poi a Eseosa Desalu e Filippo Tortu. Gli azzurri saranno in settima corsia, insieme, tra le altre, a Canada, Stati Uniti, Cina e Germania. Passano in finale le prime tre, con due tempi di ripescaggio. Per Jacobs è l’opportunità di provare ad agguantare un’altra finale olimpica. Ma per l’uomo ... Leggi su open.online (Di mercoledì 4 agosto 2021) A pochi giorni dall’oro Marcelltorna di nuovo in. Il neo campione olimpico sui 100 metri, correrà, alle ore 4.39, nelle batterie dei Giochi olimpici della4×100. Unico turno eliminatorio prima della finale.riceverà il testimone da Lorenzo Patta, per passarlo poi a Eseosa Desalu e Filippo Tortu. Gli azzurri saranno in settima corsia, insieme, tra le altre, a Canada, Stati Uniti, Cina e Germania. Passano in finale le prime tre, con due tempi di ripescaggio. Perè l’opportunità di provare ad agguantare un’altra finale olimpica. Ma per l’uomo ...

Advertising

GPaoloFontani : RT @Open_gol: I giornali statunitensi e britannici hanno messo in dubbio la legittimità della vittoria dell’azzurro. Il presidente del Coni… - Dome689 : RT @Open_gol: I giornali statunitensi e britannici hanno messo in dubbio la legittimità della vittoria dell’azzurro. Il presidente del Coni… - Open_gol : I giornali statunitensi e britannici hanno messo in dubbio la legittimità della vittoria dell’azzurro. Il president… - RobyPasy : RT @ilgiornale: Gad Lerner è riuscito a fare polemica pochi minuti dopo la vittoria di Jacobs alle Olimpiadi scatenando l'ira del web e la… - leggoit : Giornalista inglese mette in dubbio la vittoria di #Jacobs, la risposta di Argentero spiazza tutti: «Lo sai come ti… -