La Juve accoglie Kaio Jorge sui social | “Ciao | Jorge!”

Kaio Jorge è pronto per la sua nuova avventura con la Juventus. Il giocatore è arrivato a Torino stamane e ora si sottoporrà alle visite mediche, prima della firma sul contratto. I club bianconero ha salutato il nuovo arrivo con un post su Instagram, che lo ritrae all'uscita dell'aeroporto di Caselle, scrivendo: "Ciao Jorge!". Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juventus (@Juventus) Foto: Instagram Juve L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

