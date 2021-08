Kaio Jorge è atterrato a Torino (Di mercoledì 4 agosto 2021) presso l’aeroporto di Caselle pochi minuiti fa come da programma. L’ormai ex Santos comincia oggi la sua nuova avventura in bianconero. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 4 agosto 2021) presso l’aeroporto di Caselle pochi minuiti fa come da programma. L’ormai ex Santos comincia oggi la sua nuova avventura in bianconero. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

