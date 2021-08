Italia fra le peggiori in assoluto: una media di 600 attacchi hacker ogni giorno (Di mercoledì 4 agosto 2021) Italia fra le peggiori: gli attacchi hacker, ogni giorno, superano i 600. Un danno incalcolabile che colpisce ogni settore. CybersecurityLa lente di ingrandimento sui cosiddetti attacchi hacker è ora più che mai puntata verso l’Italia. L’attacco avvenuto ai danni della Regione Lazio, nello specifico al Centro Elaborazione Dati, ha posto particolare attenzione nei confronti di un tema con cui ormai siamo costretti a convivere. POTREBBE INTERESSARTI –> Instagram down, cos’è successo? Già dilaga la ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 4 agosto 2021)fra le: gli, superano i 600. Un danno incalcolabile che colpiscesettore. CybersecurityLa lente di ingrandimento sui cosiddettiè ora più che mai puntata verso l’. L’attacco avvenuto ai danni della Regione Lazio, nello specifico al Centro Elaborazione Dati, ha posto particolare attenzione nei confronti di un tema con cui ormai siamo costretti a convivere. POTREBBE INTERESSARTI –> Instagram down, cos’è successo? Già dilaga la ...

Advertising

SeaWatchItaly : 6 persone e le loro famiglie sono state finalmente evacuate da #SeaWatch3. 4, fra cui 3 bambini, sono gravemente… - a_padellaro : FRATELLI D'ITALIA COI PIEDI IN DUE STAFFE | Fra le “etichette scomode” da cui guardarsi, la più scomoda in assoluto… - SeaWatchItaly : 33 persone sono ora a bordo di #SeaWatch3 Fra loro 3 bimbi piccoli e molti minori non accompagnati. La motovedet… - VG92739 : RT @Nerys__: #volleyball #Tokyo2020 Fra pochissimo il via al quarto di finale ????Italia ????Serbia Forza, ragazze! @Federvolley #Italia… - DottorWatson : RT @Nerys__: #volleyball #Tokyo2020 Fra pochissimo il via al quarto di finale ????Italia ????Serbia Forza, ragazze! @Federvolley #Italia… -