Gigi D’Alessio: chi è Denise Esposito, la compagna incinta del suo quinto figlio? (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ecco chi è Denise Esposito, la nuova compagna di Gigi D’Alessio incinta del suo quinto figlio Il numero di Chi, in edicola oggi 4 agosto, racchiude le immagini esclusive della nuova vita di Gigi D’Alessio. Il cantautore partenopeo, infatti, non ha soltanto una nuova compagna, Denise, ma sta per diventare papà per la quinta volta. Gigi ha già quattro figli: tre avuto dalla sua prima moglie e uno dall’ex compagna Anna Tatangelo. Denise ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ecco chi è, la nuovadidel suoIl numero di Chi, in edicola oggi 4 agosto, racchiude le immagini esclusive della nuova vita di. Il cantautore partenopeo, infatti, non ha soltanto una nuova, ma sta per diventare papà per la quinta volta.ha già quattro figli: tre avuto dalla sua prima moglie e uno dall’exAnna Tatangelo....

Advertising

GH0STENTEARS : @stefansiaa gigi d’alessio e anna tata gelo - GiuseppeporroIt : Gigi D’Alessio padre per la quinta volta: la reazione di Anna Tatangelo (FOTO) #GigiDAlessio #annatatangelo - DIAVOLE13994496 : Amici vi prego, fa un caldo pazzesco e quindi fate cantare Gigi D'Alessio, magari nevica un po', ora che siamo in A… - itsamybtw : comunque glow up dell'anno anna tatangelo che passa da gigi d'alessio a livio cori mamma mia queen - GossipItalia3 : Gigi D’Alessio e il quinto figlio con Denise Esposito: Anna Tatangelo reagisce furiosa alla notizia… -