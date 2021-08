Fast & Furious 9: in anteprima al cinema (Di mercoledì 4 agosto 2021) Diretto da Justin Lin, dal 2 agosto “Fast & Furious 9: The Fast saga” è al cinema in anteprima nazionale fino al 5. Con Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, John Cena, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Helen Mirren e Charlize Theron. F9, il nono capitolo di Fast & Furious, la saga che appassiona da due decenni e che ha incassato oltre 5 miliardi di dollari in tutto il mondo. Il Dom Toretto di Vin Diesel sta conducendo una vita tranquilla fuori dal giro, con Letty e suo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 4 agosto 2021) Diretto da Justin Lin, dal 2 agosto “9: Thesaga” è alinnazionale fino al 5. Con Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, John Cena, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Helen Mirren e Charlize Theron. F9, il nono capitolo di, la saga che appassiona da due decenni e che ha incassato oltre 5 miliardi di dollari in tutto il mondo. Il Dom Toretto di Vin Diesel sta conducendo una vita tranquilla fuori dal giro, con Letty e suo ...

Advertising

laakdown : @hunnwo eh so fast - ONLYFOR93 : niall cantando life in the fast lane é sinceramente uma obra de arte!! - statodelsud : Fast & Furious 9, la clip ufficiale “Attacco al blindato” è adrenalina pura - Pino__Merola : Fast & Furious 9, la clip ufficiale “Attacco al blindato” è adrenalina pura - GeoDude___ : Andre Degrassi so fast msn. -