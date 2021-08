Covid | la scienziata co - fondatrice di Astrazeneca diventa una Barbie

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Arriva unaper la generazione. L'azienda di produzione Mattel (con sede centrale in California ) ha creato un nuovo modello che raffigura Sarah Gilbert , labritannica co - ...

Lo ha annunciato l'azienda di giocattoli Mattel: la nuova bambola è stata realizzata in onore della scienziata britannica co-creatrice del vaccino AstraZeneca contro il Covid-19. Oltre a Sarah Gilbert, Mattel ha creato altre bambole in onore di donne che hanno contribuito nella lotta contro la pandemia.