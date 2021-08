Covid Fiumicino: ‘aumentano i positivi. Rinnovo l’invito a tutte e tutti di vaccinarsi’ (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il sindaco di Fiumicino Esterino Montino, ha fatto il punto della situazione sulla situazione Covid e l’aumento dei contagi sembra spaventare il Primo Cittadino: “Ancora numeri in salita per quanto riguarda i contagi da coronavirus nel nostro territorio: i positivi totali ammontano a 187, con 11 nuovi casi rispetto a ieri e una persona guarita. Di questi 95 sono donne e 92 uomini, con una età media di 31 anni”. La asl Roma 3 “Secondo i dati della Asl Rm 3 – ha dichiarato il sindaco – i casi riguardano per il 70% Fiumicino e Isola sacra, il 9% Fregene e il 6% Parco Leonardo. Rinnovo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il sindaco diEsterino Montino, ha fatto il punto della situazione sulla situazionee l’aumento dei contagi sembra spaventare il Primo Cittadino: “Ancora numeri in salita per quanto riguarda i contagi da coronavirus nel nostro territorio: itotali ammontano a 187, con 11 nuovi casi rispetto a ieri e una persona guarita. Di questi 95 sono donne e 92 uomini, con una età media di 31 anni”. La asl Roma 3 “Secondo i dati della Asl Rm 3 – ha dichiarato il sindaco – i casi riguardano per il 70%e Isola sacra, il 9% Fregene e il 6% Parco Leonardo....

Advertising

CorriereCitta : Covid Fiumicino: ‘aumentano i positivi. Rinnovo l’invito a tutte e tutti di vaccinarsi’ - CorriereCitta : Covid Fiumicino: ‘Contagi in crescita. L’età media è 31 anni’ - MaryamSenada : ?????? Nicola Zingaretti, presidente della regione Lazio, annuncia l'hub all'aeroporto di Fiumicino per consentire l… - Profilo3Marco : RT @Agenzia_Ansa: Sono circa 160 gli studenti italiani positivi al Covid e posti in quarantena a Malta che nel pomeriggio saranno imbarcati… - ahya2014 : RT @nzingaretti: L’Aeroporto di Fiumicino è il primo al mondo dove si potrà fare il vaccino in partenza per le vacanze. È il sistema Vax a… -