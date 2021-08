Covid, esperti ToothPic: “Non pubblicare sui social QR Code Green Pass” (Di mercoledì 4 agosto 2021) Dopo un anno di restrizioni per il Covid-19 il Green Pass Vaccinale appare come una delle prime conquiste verso la normalità e per celebrare questo traguardo in molti hanno condiviso e pubblicato il Qr Code del proprio Pass vaccinale sulle pagine social, “inconsapevoli dei dati sensibili contenuti al suo interno e dei possibili rischi di eventuali azioni fraudolente da parte di terzi”. A fare chiarezza su quali informazioni possono essere reperite da un malintenzionato che entra in possesso del QR Code del Pass Vaccinale e su quali sono le conseguenze ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 4 agosto 2021) Dopo un anno di restrizioni per il-19 ilVaccinale appare come una delle prime conquiste verso la normalità e per celebrare questo traguardo in molti hanno condiviso e pubblicato il Qrdel propriovaccinale sulle pagine, “inconsapevoli dei dati sensibili contenuti al suo interno e dei possibili rischi di eventuali azioni fraudolente da parte di terzi”. A fare chiarezza su quali informazioni possono essere reperite da un malintenzionato che entra in possesso del QRdelVaccinale e su quali sono le conseguenze ...

