Covid | Cina e USA spaventate dalla Variante Delta

La Variante Delta spaventa la Cina e gli Stati Uniti d'America: negli Usa la soglia dell'immunità di gregge è ben oltre l'80% Nelle ultime 24 ore la Cina ha registrato 96 casi di Coronavirus, 71 dei quali sviluppati localmente. Dall'inizio della pandemia, le autorità sanitarie cinesi hanno segnalato 93.289 contagi confermati con 4.636 decessi. Wuhan, la prima città in cui si è manifestato il Covid, ieri ha registrato altri nove casi di contagio: le autorità hanno ordinato il tampone per tutti gli undici milioni di abitanti e imposto i primi lockdown dalla fine dell'isolamento della ...

