Calciomercato | Contini verso Crotone Per Ospina non ci sono offerte

sscalcionapoli1 : Rai – Contini al Crotone: non sarà il secondo, niente offerte per Ospina - Spazio_Napoli : Contini martedì al Cosenza. Tutino-Parma, c'è ancora distanza: le cifre - Spazio_Napoli : Contini al Crotone e Tutino verso il Parma. Ci sono dei dubbi sul rinnovo di Insigne! Le ultime - Cucciolina96251 : RT @sscalcionapoli1: CdM – Contini ad un passo dal Crotone: la trattativa si chiude questa settimana - sscalcionapoli1 : CdM – Contini ad un passo dal Crotone: la trattativa si chiude questa settimana -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Contini

Camara al Napoli?/news, ecco la prima offerta dei partenopei PROBABILI FORMAZIONI ...; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Lobotka; Politano, Zielinski, Zedadka; ...Napoli - Ciro Venerato è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, ...resta solo come vice Meret e non per fare il terzo portiere".Contini pronto a dire si al Crotone In diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Ciro Venerato, che ha dato importanti aggiornamenti ...David Ospina resterà al Napoli l'anno prossimo, Nikita Contini ne ha preso atto e martedì passerà al Crotone in Serie B.