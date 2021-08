Borse europee positive con trimestrali (Di mercoledì 4 agosto 2021) (Teleborsa) – Le principali Borse europee tagliano il traguardo di metà seduta con un bilancio positivo, confermando la buona impostazione dell’avvio. Mentre prosegue a pieno ritmo la stagione delle trimestrali, sia in Europa che negli Stati Uniti, sullo sfondo restano i timori per la diffusione della variante Delta e le possibili nuove restrizioni con ricadute sulla timida ripresa economica. Sul mercato valutario, stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,186. Lieve aumento per l’oro, che mostra un rialzo dello 0,22%. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 4 agosto 2021) (Teleborsa) – Le principalitagliano il traguardo di metà seduta con un bilancio positivo, confermando la buona impostazione dell’avvio. Mentre prosegue a pieno ritmo la stagione delle, sia in Europa che negli Stati Uniti, sullo sfondo restano i timori per la diffusione della variante Delta e le possibili nuove restrizioni con ricadute sulla timida ripresa economica. Sul mercato valutario, stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,186. Lieve aumento per l’oro, che mostra un rialzo dello 0,22%. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude ...

Advertising

infoiteconomia : Borse europee avanti in positivo a Piazza Affari brilla ancora Stellantis - sole24ore : Borse europee tutte in rialzo. A Piazza Affari nuovo round di trimestrali - andreastoolbox : Borse europee avanti in positivo a Piazza Affari brilla ancora Stellantis - Rai News - sole24ore : Borse europee tutte in rialzo. A Piazza Affari nuovo round di trimestrali - infoiteconomia : Borse europee e Piazza Affari proseguono in cauto rialzo -

Ultime Notizie dalla rete : Borse europee Borse europee positive con trimestrali Le principali borse europee tagliano il traguardo di metà seduta con un bilancio positivo , confermando la buona impostazione dell'avvio. Mentre prosegue a pieno ritmo la stagione delle trimestrali , sia in Europa ...

Borsa: Europa positiva, Milano (+0,6%) migliora con Intesa Confermano i rialzo le Borse europee mentre i future Usa sono contrastati e oscillano intorno alla parità. Milano ritrova la soglia dei 25.500 punti (Ftse Mib +0,60% a 25.507) con l'attenzione degli investitori concentrata ...

Borse europee positive con trimestrali Teleborsa Borse europee positive con trimestrali (Teleborsa) - Le principali borse europee tagliano il traguardo di metà seduta con un bilancio positivo, confermando la buona impostazione dell'avvio. Mentre prosegue a pieno ritmo la stagione delle ...

Borsa: Europa positiva, Milano (+0,6%) migliora con Intesa Confermano i rialzo le Borse europee mentre i future Usa sono contrastati e oscillano intorno alla parità. Milano ritrova la soglia dei 25.500 punti (Ftse Mib +0,60% a 25. (ANSA) ...

Le principalitagliano il traguardo di metà seduta con un bilancio positivo , confermando la buona impostazione dell'avvio. Mentre prosegue a pieno ritmo la stagione delle trimestrali , sia in Europa ...Confermano i rialzo lementre i future Usa sono contrastati e oscillano intorno alla parità. Milano ritrova la soglia dei 25.500 punti (Ftse Mib +0,60% a 25.507) con l'attenzione degli investitori concentrata ...(Teleborsa) - Le principali borse europee tagliano il traguardo di metà seduta con un bilancio positivo, confermando la buona impostazione dell'avvio. Mentre prosegue a pieno ritmo la stagione delle ...Confermano i rialzo le Borse europee mentre i future Usa sono contrastati e oscillano intorno alla parità. Milano ritrova la soglia dei 25.500 punti (Ftse Mib +0,60% a 25. (ANSA) ...