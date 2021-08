Antonio Pennacchi, ‘Il fasciocomunista’, si è improvvisamente spento a 71 anni nella sua Latina. Letteratura in lutto (Di mercoledì 4 agosto 2021) Una realtà sbocciata con notevole ritardo rispetto alla media ma, così come accade per quei bellissimi fiori che sebbene nascano tardi, poi incantano per il profumo ed i colori, così anche i suoi libri hanno in qualche modo inciso nell’ambito della Letteratura nazionale. Antonio Pennacchi, anni di fabbrica poi, a 44 anni, il debutto letterario Prima di affidare i suoi pensieri ad un foglio di carta bianca, per oltre 30 anni è stato uno delle centinaia di operai di un grosso complesso industriale di Borgo Piave, ad un passo da Latina, dove la sua famiglia – venuta dal ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 4 agosto 2021) Una realtà sbocciata con notevole ritardo rispetto alla media ma, così come accade per quei bellissimi fiori che sebbene nascano tardi, poi incantano per il profumo ed i colori, così anche i suoi libri hanno in qualche modo inciso nell’ambito dellanazionale.di fabbrica poi, a 44, il debutto letterario Prima di affidare i suoi pensieri ad un foglio di carta bianca, per oltre 30è stato uno delle centinaia di operai di un grosso complesso industriale di Borgo Piave, ad un passo da, dove la sua famiglia – venuta dal ...

