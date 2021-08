?Il retroscena: Gasperini preferisce Abraham, ma è stato proposto Belotti (Di mercoledì 4 agosto 2021) Gian Piero Gasperini ha scelto Tammy Abraham per la sostituzione di Zapata destinato all’Inter. E la sponda del Chelsea diventa determinante visto che il club inglese ha interesse a garantire un sostituto di Zapata che la Dea darebbe all’Inter nell’ambito dell’operazione che porterà Lukaku al Chelsea. All’Atalanta è stato proposto anche Belotti che non ha ancora dato una risposta al Torino sulla proposta di rinnovo. Il Gallo era stato sondato dalla Roma e ha un paio di proposte dall’estero, ma all’Atalanta andrebbe volentieri. E potrebbe essere una soluzione se con l’uscita di Lammers il ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 4 agosto 2021) Gian Pieroha scelto Tammyper la sostituzione di Zapata destinato all’Inter. E la sponda del Chelsea diventa determinante visto che il club inglese ha interesse a garantire un sostituto di Zapata che la Dea darebbe all’Inter nell’ambito dell’operazione che porterà Lukaku al Chelsea. All’Atalanta èancheche non ha ancora dato una risposta al Torino sulla proposta di rinnovo. Il Gallo erasondato dalla Roma e ha un paio di proposte dall’estero, ma all’Atalanta andrebbe volentieri. E potrebbe essere una soluzione se con l’uscita di Lammers il ...

